Заместители глав МИД РФ и Японии проведут встречу по Курилам до ВЭФ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Заместители глав МИД РФ и Японии проведут встречу по совместной хозяйственной деятельности на Курилах до встречи лидеров двух стран на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Заседание состоится до ожидаемой встречи лидеров (РФ и Японии) на Восточном экономическом форуме, - сказал он. - Мы будем отбирать проекты, которые, по мнению сторон, пригодны для совместной хозяйственной деятельности".

По словам Моргулова, представители японского бизнеса и официальных ведомств прибывают в Южно-Сахалинск для ознакомления на месте с проектами, которые российская сторона предложила для рассмотрения. "По итогам этой поездки мы проведем следующий раунд переговоров, в ходе которого будем заниматься отбором проектов, которые интересны обеим сторонам", - добавил замминистра