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Правительство не поддержало частичную декриминализацию статьи УК о возбуждении ненависти

Политика
30 мая, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Кабмин указал, что пояснительная записка к документу не содержит обоснования необходимости вносимых изменений и носит противоречивый характер

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство России не поддержало законопроект депутата Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса (УК) в части возбуждения ненависти или вражды в СМИ или интернете, сочтя его необоснованным и противоречивым. Копия отзыва есть в распоряжении ТАСС.

Журавлев предлагает декриминализировать первую часть статьи 282 УК РФ, которая предусматривает наказание за возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства, если эти действия совершены публично, в СМИ или в интернете. Законопроект был разработан в феврале и отправлен на отзыв в Верховный суд (ВС) и правительство России. В марте было получено "абстрактное", по словам Журавлева, заключение ВС. В частности, суд указывал на недостаточное обоснование необходимости предлагаемых изменений.

В отзыве кабмина указано, что введение в УК статьи 282 "является реализацией конституционного принципа, гарантирующего равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, отношения к религии и не допускающего пропаганду и агитацию, нарушающих это равенство".

"Вместе с тем пояснительная записка к законопроекту не содержит обоснования необходимости вносимых изменений, более того, носит противоречивый характер. Приводятся статистические данные, свидетельствующие о тенденции роста таких преступлений", - говорится в документе. Кроме того, как и ВС, правительство указало, что внесение изменений в УК и КоАП осуществляется отдельными федеральными законами.

Комментируя заключение правительства, Журавлев согласился с тем, что статистика, которая приводится в пояснительной записке, говорит об увеличении числа преступлений по 282 УК РФ. "И связывается этот факт с возможным репрессивным уклоном статьи, который используется правоохранительными органами и судами для преследования лиц, состав преступлений которых зачастую составляет репост или перепечатку текста другого пользователя с указанием на автора", - сказал он. По его словам, законопроект будет дорабатываться после консультаций с профильными комитетами Госдумы и экспертами.

В настоящее время часть 1 статьи 282 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Часть 2 данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы за возбуждение ненависти или вражды, унижение человека или группы лиц по признаку расы, пола, религии и т. д., если эти действия совершены с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием служебного положения либо организованной группой. Журавлев предлагает перевести часть 1 статьи 282 из УК в Кодекс об административных правонарушениях. За пропаганду ненависти или вражды публично, в СМИ или в интернете он предлагает наказывать штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или заключать под административный арест на срок до 15 суток.

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