Аксенов назвал бессмысленным возбуждение Украиной дела против чиновников Крыма

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Аксенов назвал бессмысленным возбуждение Украиной дела против чиновников КрымаПолитика 30 мая, 17:25
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СУДАК /Республика Крым/, 30 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал нелогичным и бессмысленным возбуждение в Киеве уголовного дела против российских чиновников за ведение "гибридной войны".
"Они действуют по одному принципу: что бы нам сделать плохого... У них ничего другого нет: ни здравого смысла, ни логики, ни заботы о своей стране - об Украине", - сказало вторник Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС.
Он также предположил, что украинской прокуратуре просто "больше не о чем рассказывать". "Мы-то уже живем в России, любим Россию, никуда не собираемся, а им бы давно понять, что Крым ушел навсегда. И нечего им паразитировать на этой теме", - добавил Аксенов.
Ранее во вторник сообщалось, что Украина возбудила уголовное дело против должностных лиц России за ведение "гибридной войны". В пресс-службе СБУ пояснили, что дело основано на "информации, которую собрала Служба безопасности Украины о конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма, накануне, во время и после незаконного захвата Автономной Республики".
После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% избирателей, имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.
18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.