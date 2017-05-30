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Косачев: группа российских сенаторов посетит Японию с визитом 7-10 июня

Политика
30 мая, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

По словам сенатора, в рамках визита запланированы встречи в палате представителей, в дискуссионном клубе, с министром экономики страны, уполномоченными в профильных министерствах и ведомствах

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские сенаторы намерены посетить Японию с визитом 7-10 июня. Об этом на заседании консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Мы предполагаем делегацией нашего консультативного совета в ближайшее время выехать в Японию, этот визит намечен на 7-10 июня. Будем в Токио проводить встречи в палате представителей, в дискуссионном клубе, с министром экономики, торговли и промышленности Японии, уполномоченными и в профильных министерствах, и в ведомствах", - отметил он.

По словам Косачева, Россия и Япония после долгих лет "застоя в отношениях" имеют возможность обсуждать реальные проекты сотрудничества и в ряде случаев приступать к их реализации. "Это действительно окно возможностей. Надеемся, что по итогам этого визита мы сможем констатировать востребованность и эффективность парламентского измерения нашего двухстороннего сотрудничества", - добавил сенатор.

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