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Путин призвал расстаться с мифом о российской угрозе и сотрудничать в сфере безопасности

Политика
30 мая, 18:11 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 30, мая. /ТАСС

По словам российского президента, на сегодняшний день главной проблемой является терроризм - "вот о чем надо думать"

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ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал "не придумывать мифических российских угроз", а сотрудничать по всем направлениям, включая безопасность. Об этом он заявил в интервью журналистам газеты Le Figaro, полная версия которого будет опубликована позднее.

"Есть перспектива только в одном - в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности", - сказал Путин. "Не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то "гибридных войн". Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете...", - заявил президент.

Он отметил, что сегодня главная проблема - это терроризм. "В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в Бельгии взрывают, война идет на Ближнем Востоке. Вот о чем надо думать, а мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает", - заявил Путин.

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