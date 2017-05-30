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Путин: отношения РФ и Индии никогда не подвергались влиянию политической конъюнктуры

Политика
30 мая, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Статья президента опубликована в издании The Tmes of India

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Отношения России и Индии всегда основывались на взаимной симпатии двух народов и никогда не подвергались влиянию политической конъюнктуры.

Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия и Индия: 70 лет вместе" для газеты The Tmes of India, опубликованной к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как отметил российский лидер, решение от 13 апреля 1947 года об учреждении представительских миссий в Москве и Дели стало логическим продолжение курса нашей страны на содействие Индии в деле ее национального освобождения и способствовало укреплению ее самостоятельности. "Все последующие десятилетия двустороннее партнерство успешно укреплялось и никогда не было подвержено влиянию политической конъюнктуры", - подчеркнул Путин. По его словам, "наши народы всегда испытывали искреннюю взаимную симпатию, с уважением относились к духовным ценностям и культуре друг друга".

Президент обратил внимание на результаты, которыми можно гордиться. "При нашем техническом и финансовом содействии были возведены первенцы индийской индустрии: металлургические комбинаты в Бхилаи, Визакхапатнаме и Бокаро, завод горношахтного оборудования в Дургапуре, ТЭС в Нейвели, электромеханическое предприятие в Корбе, заводы по производству антибиотиков в Ришикеше, медицинских препаратов в Хайдерабаде, - перечислил Путин. - При участии советских, а затем российских ученых и педагогов создавались научно-исследовательские и образовательные центры Индии, в том числе Бомбейский технологический институт, НИИ нефтяной промышленности в Дехрадуне и Ахмедабаде".

"Мы гордимся тем, что наши специалисты помогали становлению индийской космической программы", - продолжил российский лидер, напомнив, что благодаря сотрудничеству в этой сфере в 1975 году состоялся запуск первого индийского спутника "Арьябхата", а в 1984 году в составе экипажа корабля "Союз Т-11" совершил полет в космос гражданин Индии Ракеш Шарма.

Путин отметил, что в практику российско-индийских отношений вошли ежегодные саммиты, "которые позволяют нам своевременно обсуждать ход реализации поставленных задач и определять цели на долгосрочную перспективу". В связи с этим президент РФ напомнил, что в начале июня у него состоится очередная встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях Петербургского международного экономического форума, где Индия будет впервые представлена в качестве страны-партнера.

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