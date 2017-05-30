Путин: никаких доказательств применения властями Сирии химического оружия нет

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Никаких доказательств, что власти Сирии применяют химическое оружие, не существует. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналистам газеты Le Figaro.

"Мы сразу же предложили нашим американским коллегам и всем, кому это представляется целесообразным, провести инспекцию аэродрома, с которого якобы взлетали самолеты, применившие химическое оружие", - сказал Путин. "Если химическое оружие было применено официальными военными структурами президента Башара Асада, то на этом аэродроме неизбежно остались бы следы", - подчеркнул президент, добавив, что "современные средства контроля это неизбежно зафиксировали бы".

"Но ведь все отказались проводить эту проверку, - продолжил президент. - Тогда мы предложили провести проверку на месте, где удары были нанесены, но и там отказались проводить проверку, сославшись на то, что там опасно". По его словам, удар мог быть нанесен только с одной целью - "чтобы как-то объяснить необходимость применения к Асаду дополнительных мер воздействия, в том числе и военного характера".

"Вот и все. Никаких доказательств применения химического оружия Асадом не существует. По нашему глубокому убеждению, это просто провокация. Асад этого оружия не применял", - заявил президент РФ.

Владимир Путин также отметил, что международному сообществу необходимо выстроить общую политику для того, чтобы не допустить применение химического оружия со стороны кого бы то ни было.

"Кто бы ни применил химическое оружие, против этих структур международное сообщество должно выстроить общую политику. И ответ должен быть таким, который сделает применение химического оружия невозможным со стороны кого бы то ни было", - заявил Путин.