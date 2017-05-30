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Карасин в Берлине подчеркнул контрпродуктивность попыток Киева уйти от "Минска-2"

Политика
30 мая, 20:41 дата обновления: 30 мая, 20:52 UTC+3

Заместитель министра иностранных дел РФ также отметил, что акцентирована центральная роль контактной группы и ее рабочих подгрупп в продвижении процесса урегулирования

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Попытки Киева уйти от реализации минских договоренностей контрпродуктивны. Об этом, как сообщили в российском дипведомстве, заявил  статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин на встрече замглав МИД "нормандской четверки" в Берлине.

"С нашей стороны была подчеркнута безальтернативность минских договоренностей, контрпродуктивность попыток Киева уйти от их реализации через изменение форматов и привлечение в процесс урегулирования новых структур, - отметили в дипведомстве. - Акцентирована центральная роль контактной группы и ее рабочих подгрупп в продвижении процесса урегулирования".

В МИД РФ также добавили, что "нормандская четверка" сожалеет о срыве разведения сил в Станице Луганской.

"Всеми сторонами отмечена важность строгого и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня, отвода запрещенных минскими соглашениями вооружений, - подчеркнули в дипведомстве. - Участники встречи выразили сожаление в связи с очередным срывом разведения сил и средств сторон в Станице Луганской, завершить которое планировалось 28 мая".

В министерстве отметили, что "при этом российскими представителями была подчеркнута неприемлемость попыток Киева обусловить продвижение по политическим вопросам урегулирования ситуацией на треке безопасности". "Тем более опасным представляются регулярно звучащие из Киева призывы к силовому решению проблемы", - обратили внимание в ведомстве. 

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