Путин: РФ никогда не вмешивалась в чьи-либо выборы, потому что считает это бессмысленным

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ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Россия никогда не вмешивалась в выборы каких-либо стран, потому что не видит в этом смысла. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете Le Figaro.
Путин подчеркнул несостоятельность обвинений на этот счет в адрес России: "На основании чего это утверждают? Якобы российские хакеры, а может и не российские. Когда этой темы касался президент США (Дональд) Трамп, то он сказал очень верные вещи, что возможно это и не Россия, а кто-то вставил там флешку с именем какого-то российского гражданина. В этом виртуальном мире может быть все, что угодно".
"Россия никогда этим не занимается, нам это не нужно. Какой смысл?" - заключил российский лидер.
Он отметил, что много раз общался с американскими президентами. "Они приходят и уходят, но политика не меняется. И вы знаете почему? Бюрократия всемогуща, президент приходит со своими идеалами, а на следующий день к нему приходят люди в костюмах, белых рубашках и галстуках и объясняют, как ему следует действовать, и что-то изменить в этой ситуации очень трудно", - сказал глава российского государства.