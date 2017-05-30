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Путин: зоны деэскалации должны стать шагом к примирению, а не к разделению Сирии

Политика
30 мая, 23:18 дата обновления: 30 мая, 23:34 UTC+3

Президент РФ отметил, что между сторонами конфликта должно быть налажено взаимодействие

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ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Зоны деэскалации в Сирии не должны стать прообразом территориального разделения этого государства, в них, наоборот, должно быть налажено взаимодействие между сторонами конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете Le Figaro.

"Мне бы очень не хотелось, чтобы эти зоны были каким-то прообразом будущего территориального разделения Сирии. Напротив, я надеюсь, что люди, которые станут там контролировать ситуацию, будут взаимодействовать с официальными сирийскими властями", - сказал российский лидер.

"Это предпосылки для сотрудничества. А следующий шаг - это уже чисто процесс политического примирения, если возможно - выработки конституционных правил, конституции и проведения выборов", - заключил Путин.

Российский лидер напомнил, что сейчас речь идет о создании четырех зон деэскалации, что является чрезвычайно важным на пути к миру, так как "без прекращения огня говорить о политическом процессе невозможно". Теперь, по словам Путина, необходимо "технически завершить процесс создания этих зон деэскалации, нужно договориться о географических границах этих зон, о том, как будут функционировать там децентрализованные институты власти, как будет организована связь этих зон деэскалации с внешним миром".

В связи с этим президент РФ обратил внимание на слова своего французского коллеги Эмманюэля Макрона относительно гуманитарных конвоев в Сирии. "Мы говорили с президентом Макроном, он поднял тему гуманитарных конвоев. И в этом он прав, я с ним согласен; это одна из точек соприкосновения, где мы можем работать вместе. После того, как эти зоны деэскалации будут оформлены, я надеюсь, что сотрудничество, даже пусть элементарное, между правительством и людьми, которые будут контролировать эти зоны, может начаться", - подчеркнул Путин.

Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане 3-4 мая договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В соответствии с соглашением с 6 мая в этих зонах введен запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период. Создание зон деэскалации не означает прекращения борьбы с террористическими группировками "Исламское государство" и "Джебхат-ан-Нусра" (запрещены в РФ). 

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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