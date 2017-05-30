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Путин считает, что у Макрона "прагматичный взгляд" на отношения с РФ

Политика
30 мая, 23:40 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 30, мая. /ТАСС

Президент России также отметил, что у лидеров есть шанс для сближения позиций

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ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что у его нового французского коллеги Эмманюэля Макрона прагматичный взгляд на международные проблемы и отношения с Москвой, а у лидеров есть шанс для сближения позиций.

"Конечно, у вновь избранного президента Франции, вступившего в свою должность, есть свой взгляд на вещи, на двусторонние отношения, на международную политику. В целом это очень прагматичный взгляд, как мне кажется", - заявил глава российского государства в интервью французскому изданию Le Figaro.

"У нас есть совершенно точно точки для сближения наших позиций, для совместной работы по ключевым направлениям", - сказал президент РФ после переговоров с Макроном.

Отвечая на вопрос об ожиданиях перед знакомством с новым главой французского государства, Путин подтвердил, что они имелись. "Если этих ожиданий нет, то бессмысленно проводить встречи подобного рода. Конечно, были ожидания и на этот раз", - отметил он.

Российский лидер уточнил: "Они (ожидания) были связаны с тем, что мне хотелось ближе, из первых уст узнать позицию вступившего в свою должность президента Французской Республики по ключевым вопросам международной повестки дня, по развитию двусторонних отношений.

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