Путин: решать вопрос о политическом будущем Асада вправе только сирийский народ

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Решать вопрос о политическом будущем Сирии и ее президента Башара Асада вправе только сирийский народ. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в интервью газете Le Figaro.

"Я вообще считаю себя не вправе определять политическое будущее страны с Асадом или без него, это дело исключительно сирийского народа", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос, видит ли он политическое будущее Сирии без нынешнего главы этого государства. "Никто не имеет права присваивать себе какие-то прерогативы, принадлежащие исключительно народу той или иной страны", - заключил Путин.