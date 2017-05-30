Путин: решать вопрос о политическом будущем Асада вправе только сирийский народ

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ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Решать вопрос о политическом будущем Сирии и ее президента Башара Асада вправе только сирийский народ. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в интервью газете Le Figaro.
"Я вообще считаю себя не вправе определять политическое будущее страны с Асадом или без него, это дело исключительно сирийского народа", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос, видит ли он политическое будущее Сирии без нынешнего главы этого государства. "Никто не имеет права присваивать себе какие-то прерогативы, принадлежащие исключительно народу той или иной страны", - заключил Путин.