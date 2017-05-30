Путин признался, что не ждал ничего особенного от победы в США Трампа

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ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Россия не испытывала особых ожиданий от прихода к власти администрации Дональда Трампа. Кроме того, Москва понимает, что в Вашингтоне продолжается внутриполитическая борьба, которая мешает налаживать отношения. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью газете Le Figaro.
"Мы ничего и не ждали, ничего особенного (от администрации Трампа)", - сказал он. "Разумеется, мы слышали в ходе предвыборной кампании намерения уже избранного и вступившего в должность президента Соединенных Штатов господина Трампа о его желании нормализовать российско-американские отношения. Он говорил о том, что уже хуже некуда, мы это хорошо помним", - отметил глава российского государства.
"Но мы также понимаем и видим, что на самом деле внутриполитическая ситуация в Штатах складывается таким образом, что люди, которые проиграли выборы, никак не хотят с этим смириться и, к сожалению, самым активным образом во внутриполитической борьбе используют антироссийскую карту под надуманными предлогами", - заявил Путин. "Поэтому мы никуда не спешим, мы готовы ждать, но очень рассчитываем и надеемся на то, что нормализация российско-американских отношений когда-то произойдет", - добавил он.