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Лавров обсудит с главой МИД Замбии урегулирование кризисов в Африке и борьбу с терроризмом

Политика
31 мая, 0:19 UTC+3 МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Главы МИД рассмотрят ход реализации межправительственных соглашений о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и о сооружении в Замбии Центра ядерной науки и технологий

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Главы МИД России и Замбии Сергей Лавров и Гарри Калаба проведут 31 мая в Москве переговоры, на которых обсудят развитие сотрудничества двух стран, урегулирование кризисных ситуаций в Африке и проблематику борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.

Как сообщили в российском дипведомстве, министры рассмотрят вопросы "дальнейшего развития традиционно дружественных российско-замбийских связей через наращивание взаимовыгодного партнерства в экономической, гуманитарной и других сферах, совершенствование и укрепление договорно-правовой базы многопланового сотрудничества между Москвой и Лусакой".

"С учетом предстоящего в июне председательства Замбии в Совете мира и безопасности Африканского союза Лавров и Калаба проведут "сверку часов" относительно урегулирования и обеспечения стабильности в Сахаро-Сахельской зоне, Регионе Великих озер, ЦАР, Южном Судане, на Африканском Роге, а также в Ливии и Сирии, - отметили в министерстве. - Предполагается обсудить взаимодействие России с региональными объединениями, прежде всего с Афросоюзом и Сообществом развития Юга Африки". Повышенное внимание главы внешнеполитических ведомств РФ и Замбии сфокусируют на "проблематике борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, противодействии трансграничной преступности и наркоугрозе".

Лавров и Калаба рассмотрят ход реализации межправительственных соглашений о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и о сооружении в Замбии Центра ядерной науки и технологий, обратили внимание в МИД РФ. "Имеются перспективы организации в Замбии совместных проектов в области недропользования, создания промышленной и туристической инфраструктуры, использования передовых информационных технологий, здравоохранения, туризма", - указали в дипведомстве.

В министерстве отметили, что более 650 замбийцев получают высшее образование в России на контрактной и бюджетной основах. "При этом Замбия уже много лет занимает одну из лидирующих позиций среди стран Африки к югу от Сахары по количеству выделяемых правительством РФ стипендий. На 2017-2018 учебный год для замбийских студентов предусмотрено 128 стипендий, в том числе 20 для подготовки в нашей стране специалистов-ядерщиков", - информировали в МИД.

В Москве также отмечают, что Замбия является давним и надежным партнером России на международной арене. "Между двумя нашими странами на регулярной основе поддерживается политический диалог, налажена координация позиций и практика взаимной поддержки кандидатур в рамках многосторонних структур, прежде всего в ООН", - констатировали в дипведомстве.

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