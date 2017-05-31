Путин назвал политику расширения НАТО близорукой

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ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. США и их партнеры по НАТО ведут близорукую политику, занимаясь наращиванием военного потенциала и расширением альянса. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью газете Le Figaro.
"Для нас это (расширение НАТО) является знаком того, что наши партнеры и в Европе, и в Штатах проводят недальновидную политику, они не смотрят на шаг вперед - нет такой привычки, уже привычка такая пропала у наших западных партнеров", - заявил Путин.
Президент напомнил, что после распада СССР американские и европейские политики заверяли Москву в том, что альянс не будет расширяться. Напротив, звучали предложения о создании общей новой системы безопасности. Ее формирование, возможно, позволило бы избежать выхода США в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне и строительства элементов ПРО в Европе, которое нарушает стратегический баланс и создает риски для международной безопасности.
"Может быть, всего бы этого не было бы, но это произошло, это не художественный фильм, который можно перемотать. Надо исходить из того, что есть. Если мы будем исходить из того, что есть, надо подумать о том, что мы хотим в будущем. Все мы хотим безопасности, спокойствия, благополучия и сотрудничества", - заявил Путин.
"Перестаньте придумывать мифические российские угрозы, какие-то гибридные войны и так далее", - призвал он. "Вы сами напридумывали, а потом сами себя пугаете и на этой основе еще и формулируете перспективы политики", - заявил президент РФ. "Единственная перспектива в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности", - считает Путин.
Россия готова к сотрудничеству с другими странами в борьбе с терроризмом, но призывает действовать, а не "болтать о взаимных претензиях", заявил Путин.
"У Европы спросите - мы хотим. Я об этом сказал, еще выступая на 70-летии Организации Объединенных Наций с трибуны ООН, и призывал тогда объединить усилия всех стран в борьбе с террором", - напомнил он.
Вместе с тем, Путин посетовал, что зачастую России трудно вести диалог с европейскими партнерами, поскольку их позиция меняется, в том числе после контактов с США. "Разберитесь, кто там старший, кто не старший, кто на что претендует. Мы готовы к сотрудничеству", - заявил президент РФ.
Путин признал, что в последнее время в контактах с США есть определенный сдвиг в сотрудничестве. "Мы сейчас думаем о том, как обеспечить интересы всех стран региона на юге Сирии. Я понимаю под этим все страны, у которых есть проблемы в этом регионе, а именно Иордания, Ирак, сама Сирия. И, конечно, мы готовы прислушаться к мнению Соединенных Штатов, наших европейских партнеров", - сказал он. "Но надо вести диалог конкретный, а не болтать о каких-то взаимных претензиях и угрозах, надо практической работой заниматься", - призвал Путин.