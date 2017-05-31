Путин: РФ будет проще работать с США, когда демократы признают победу Трампа

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ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Отношения России и США будут иметь шанс к улучшению, когда в Вашингтоне перестанут использовать антироссийскую риторику во внутриполитической борьбе. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью Le Figaro.
"Она (сложная внутриполитическая ситуация в США) опирается на желание тех, кто проиграл выборы в Соединенных Штатах, хоть как-то поправить дела за счет антироссийских выпадов, за счет обвинения России во вмешательстве", - считает Путин. "Людям, которые проиграли выборы, никак не хочется признать, что они их действительно проиграли, что тот, кто выиграл, оказался ближе к народу, он лучше понял, чего хотят люди, простые избиратели", - отметил он.
"Вот это признать никак не хочется. Хочется себе объяснить и другим доказать, что их политика была правильная, они все делали хорошо, но кто-то со стороны их обманул и объегорил. Но это не так, они просто проиграли и должны это признать", - убежден президент РФ.
"Вот тогда, когда это произойдет, я думаю, будет попроще нам работать", - полагает Путин. "Но то, что это делается с помощью антироссийских инструментов, это очень плохо, это вносит диссонанс в международные дела", - отметил он.
"Пускай бы между собой спорили, ругались и доказывали, кто круче, кто лучше, кто умнее, кто надежнее и кто лучше формулирует политику для страны, зачем сюда впутывать третьи страны? Это очень огорчает. Но и это пройдет: все проходит - и это пройдет", - рассчитывает российский лидер.