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Путин: говорить о кандидатах в президенты РФ на выборах-2018 пока рано

Политика
31 мая, 0:36 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 31, мая. /ТАСС

Президент РФ пообещал сделать все, чтобы избирательная кампания прошла в строгом соответствии с российской Конституцией

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что пока не настало время говорить о кандидатах на пост главы российского государства на выборах 2018 года. При этом он пообещал сделать все, чтобы избирательная кампания прошла строго по закону, а все желающие смогли выставить свои кандидатуры.

"Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить", - сказал Путин в интервью французскому изданию Le Figaro во время визита в Париж 29 мая.

Президент отметил, что "у нас все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с российской Конституцией". "И я сделаю все для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом - в строгом соответствии с законом и Конституцией", - пообещал Путин.

По его словам, "все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах".

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