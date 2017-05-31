Шойгу проинформировал Путина об успешных пусках "Калибров" по ИГ в Сирии

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне поздно вечером проинформировал президента России Владимира Путина об успешных пусках ракет "Калибр" по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Шойгу доложил Путину о серии успешных пусков ракет "Калибр", произведенных с подводной лодки из акватории Средиземного моря по целям ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) на территории Сирии", - сказал он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" ВМФ России из акватории в восточной части Средиземного моря осуществили пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам ИГ в районе Пальмиры. Целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки. Подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения. Как сообщили в Минобороны, все цели были поражены.
В ведомстве подчеркнули, что "командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия".