Захарова: россиян среди пострадавших от взрыва в Кабуле, по предварительным данным, нет

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Граждан РФ среди пострадавших в результате взрыва в Кабуле, по предварительной информации, нет. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющимся на эту минуту сведениям, граждан России среди пострадавших нет", - сказала она.

По предварительным данным, поступающим от афганских правительственных учреждений, в результате мощного взрыва погибли порядка 90 человек, ранения различной степени тяжести получили 380 человек.