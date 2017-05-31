Захарова: россиян среди пострадавших от взрыва в Кабуле, по предварительным данным, нет

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Граждан РФ среди пострадавших в результате взрыва в Кабуле, по предварительной информации, нет. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По имеющимся на эту минуту сведениям, граждан России среди пострадавших нет", - сказала она.
По предварительным данным, поступающим от афганских правительственных учреждений, в результате мощного взрыва погибли порядка 90 человек, ранения различной степени тяжести получили 380 человек.