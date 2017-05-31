Москва обеспокоена непродуманными авиаударами коалиции США в Сирии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Москва обеспокоена авиаударами коалиции во главе с США в Сирии, в результате которых гибнут мирные жители, и считает их непродуманными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обеспокоены серией авиаударов коалиции в Сирии, в том числе 25 мая по Аль-Маядину, где погибли 35 мирных жителей. 27 мая южнее Ракки 20 мирных жителей погибли, - сказала Захарова. - Осуждаем эти непродуманные акции. Никакого отношения к эффективной борьбе с терроризмом это не имеет, авиаудары коалиции усугубляют ситуацию на сирийской земле".