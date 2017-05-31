Лавров в начале июня встретится с главами МИД Белоруссии, Словакии и Испании

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале июня проведет переговоры со своими коллегами из Белоруссии, Словакии, Испании. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Так, глава МИД Белоруссии Владимир Макей посетит Россию с рабочим визитом 4-5 июня по приглашению Лаврова. "Встреча пройдет в преддверии празднования юбилейной даты - 25-летия со дня установления дипломатических отношений между РФ и Республикой Беларусь", - отметила Захарова.

"В рамках визита состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства со своим белорусским коллегой, а также ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии", — уточнила она. Захарова добавила, что на заседании будут обсуждены такие вопросы, как реализация программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников договора Союзного государства на 2016-2017 годы и формирование программы на очередной двулетний период.

Главы МИД РФ и Словакии Сергей Лавров и Мирослав Лайчак проведут переговоры в Калининграде 6 июня. "Главы внешнеполитических ведомств наших стран обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса двусторонних отношений, - сказала дипломат. - С учетом ожидания избрания сегодня Мирослава Лайчака председателем 72-й сессии ГА ООН министры обменяются мнениями по вопросам ООН, основной проблематике, которая стоит на ее повестке, приоритетам деятельности, а также главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные проблемы международной повестки дня".

7 июня Лавров встретится со своим испанским коллегой Альфонсо Дастисом Кеседо в Москве. "В ходе переговоров планируется сверить часы по перспективам двустороннего партнерства в различных областях, текущее состояние отношений России с ЕС и НАТО, а также в рамках ОБСЕ и СЕ", - сказала она. "Предполагается также обменяться мнениями по тематике борьбы с террористической угрозой, положению на Украине, ситуации вокруг Сирии и Ливии, а также по другим вопросам международной повестки дня", - отметила Захарова.