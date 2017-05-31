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Захарова: развитие ситуации в Венесуэле может обернуться катастрофой

Политика
31 мая, 11:19 дата обновления: 31 мая, 11:36 UTC+3

По словам официального представителя МИД РФ, Москва призывает к конструктивному диалогу между правительством и оппозицией

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Развитие ситуации в Венесуэле может обернуться катастрофой. Россия призывает к конструктивному диалогу между правительством и оппозицией. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

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© AP Photo/Fernando Llano

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По ее словам, события, происходящие в Венесуэле, вызывают "глубокую озабоченность" и могут "обернуться настоящей катастрофой".

"Общество становится, по большому счету, заложником жесткого политического противоборства, растет накал конфронтации, в уличных выступлениях антиправительственных сил все чаще используется огнестрельное оружие, - отметила она. - Это ведет к росту числа жертв. К нашему большому сожалению за два месяца протестов погибли свыше 60 граждан, более тысячи ранены, мы крайне обеспокоены тем, что объектами нападений становятся школы, больницы, транспорт".

Официальный представитель российского дипведомства обратила внимание также на случаи совершения самосуда, который устраивался разъяренной толпой над сторонниками правительства, и назвала абсолютно недопустимыми попытки захвата арсеналов воинских частей и привлечения к беспорядкам детей и подростков. "Тревогу вызывают заявления ультраправых оппозиционных сил о переходе к "фронтальному противостоянию до конца", - продолжила она. - В условиях агрессивного характера манифестаций и роста числа провокаций важно, чтобы силы правопорядка и военные не перешагнули опасной черты и действовали в рамках возложенных на них полномочий".

"Убеждены, что конструктивный диалог между правительством и оппозицией Венесуэлы при авторитетном международном посредничестве - лучший путь избежать развязывания массовой войны и начать предметно решать социально-экономические проблемы, к сожалению, оттесненные политическим противостоянием на второй план, - подчеркнула Захарова. - Жаль, что обращения, которые прозвучали в последнее время со стороны как генерального секретаря ООН, так и папы римского о возобновлении переговорного процесса, не возымели действия. На наш взгляд, после установления Национальным избирательным советом сроков проведения губернаторских выборов, на которых настаивала коалиция оппозиционных сил, возможность нахождения мирных развязок внутреннего венесуэльского конфликта становится действительно реальной".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
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