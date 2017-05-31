Совфед поддержал отмену открепительных удостоверений на выборах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил изменения в избирательное законодательство, отменяющие открепительные удостоверения на выборах и дающие возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. Верхняя палата парламента также одобрила закон, упрощающий работу наблюдателей на выборах президента.

Авторами инициатив выступили глава комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его коллега Анатолий Широков.

Так, закон об отмене открепительных удостоверений "распространяется на выборы президента в марте 2018 года и на региональные выборы, начиная с 10 сентября текущего года", отметил Клишас. При этом на выборы в Госдуму эта норма распространяться пока не будет.

Согласно документу, гражданин может быть включен в список избирателей, заблаговременно подав заявление по месту пребывания в порядке, установленном ЦИК. Закон устанавливает сроки, когда можно это сделать - не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 14:00 субботы накануне выборов. Подать заявление можно будет только при наличии паспорта или временного удостоверения личности, если паспорт меняют. Законопроект также предусматривает возможность подачи заявления через портал "Госуслуги" или в многофункциональных центрах.

Закон также предусматривает упрощение требований к подписным листам, в которых проставляются автографы избирателей в поддержку того или иного кандидата. Теперь адрес места жительства избирателя может не содержать каких-либо реквизитов, в случае если это не препятствует его однозначному восприятию. Ранее избиркомы нередко браковали подписи граждан, которые, например, не указали район проживания, хотя основные элементы адреса были написаны правильно.

По действующему законодательству, парламентские партии могут выдвигать кандидатов на пост президента без сбора подписей избирателей, непарламентские партии должны собрать не менее 100 тыс. подписей, чтобы их кандидаты были зарегистрированы. Кандидату-самовыдвиженцу для регистрации на выборах необходимо собрать минимум 300 тыс. подписей.

Ужесточение ответственности за нарушения

Документ также ужесточает административную ответственность за нарушения на выборах. Так, за неоднократное голосование одного и того же лица, а также за организацию такого голосования устанавливается штраф в 30 тыс. рублей.

Кроме того, увеличиваются размеры штрафа за выдачу бюллетеня в целях предоставления возможности проголосовать вместо избирателя или проголосовать более одного раза с 3,5 тыс. до 30 тыс. рублей. Аналогичные санкции предусмотрены за выдачу гражданину заполненного бюллетеня, а также за его получение. Штраф за неоднократное подобное административное правонарушение составит 50 тыс. рублей.

Закон при этом закрепляет возможность организации видеонаблюдения на избирательных участках с трансляцией в интернете.

Закон, который исключает требование о заблаговременном направлении в избирком списка наблюдателей на президентских выборах, помимо прочего уточняет назначение даты выборов главы государства, если они не могут быть проведены в положенное по закону второе воскресенье марта из-за праздников и выходных.

Упрощение процедуры

Незадолго до выборов в Госдуму в 2016 году в закон "Об основных гарантиях избирательных прав" были внесены изменения, обязавшие партии и кандидатов не позднее чем за три дня до выборов направлять в избиркомы списки избирателей с указанием участков, на которые они направляются. При этом было оговорено, что один наблюдатель может быть допущен только на один участок, тогда как раньше они могли посещать неограниченное количество участков в день голосования.

В закон "О выборах президента" такие поправки не вносились, однако в данном случае закон "Об основных гарантиях избирательных прав" является рамочным и его нормы распространяются на выборы всех уровней.

В связи с этим в избирательное законодательство вносятся изменения, исключающие на президентских выборах требование об обязательном заблаговременном направлении в избирательную комиссию списка наблюдателей, а также об обязательном направлении наблюдателя только на один избирательный участок.

Теперь, в соответствии с законом, наблюдатели на президентских выборах будут вправе "осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени, им обеспечивается свободный доступ в помещения, где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей". Как ранее заявлял сенатор Клишас, предполагается, что с внесением изменений подход к назначению наблюдателей станет более либеральным, что позволит значительно увеличить их количество.

Назначение выборов президента

Одновременно закон регулирует вопрос назначения выборов президента из-за возможных праздничных дней в марте. Предлагается назначать дату голосования на неделю позже, а не раньше, как этого требует действующее законодательство.

Согласно действующей редакции закона о выборах президента РФ, выборы главы государства назначает Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования является второе воскресенье марта. Однако в законе есть оговорка: если воскресенье, на которое должны быть назначены президентские выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем или с днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо это воскресенье объявлено рабочим днем, выборы назначаются на предшествующее воскресенье.

На календарь президентской кампании нередко оказывает влияние праздник 8 Марта, являющийся нерабочим днем. Так, в 2012 году из-за переноса выходных по случаю 8 Марта второе воскресенье месяца стало рабочим, а день голосования проводился в первое воскресенье, 4 марта.

Авторы предложили изменить эту схему и внести поправки в избирательное право. Согласно им, "если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, либо это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье".

Таким образом, в 2018 году выборы главы государства могут быть назначены на 18 марта, день воссоединения Крыма с Россией.