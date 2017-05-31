Захарова: Москва внимательно следит за ситуацией на Филиппинах

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия внимательно следит за развитием событий на юге Филиппин, где идут вооруженные столкновения между военными и боевиками террористических группировок, связанных с ИГ (группировка "Исламское государство, запрещена в РФ). Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Мы внимательно следим за развитием событий, - сказала она. - Вызывает беспокойство обострение обстановки в ряде южных регионов Филиппин, которое вылилось в столкновения между армейскими подразделениями, силами правопорядка, боевиками террористических группировок "Мауте" и "Абу Сайяф".
"Надеемся, что руководству данной страны в ближайшее время удастся вернуть ситуацию под контроль, не допустить распространения террористической активности на другие регионы страны", - сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что в ведомство не поступало сведений о российских гражданах, находящихся на указанных территориях.
Филиппинский лидер Родриго Дутерте 23 мая ввел военное положение в провинции Минданао, где идут вооруженные столкновения правительственных войск с боевиками.