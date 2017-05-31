Памфилова призвала партии активно наблюдать за выборами вместо "демагогии и болтовни"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что партии и общественные организации должны активнее участвовать в наблюдении за выборами, чтобы делать выводы на основе фактов и собственного опыта, а не заниматься "демагогией и болтовней".

Комментируя одобрение Советом Федерации пакета поправок в избирательное законодательство, она отметила, что они, в частности, облегчают наблюдение на выборах президента. Партиям теперь не надо будет за три дня направлять в территориальные избиркомы списки наблюдателей, закрепленных за конкретными участками, наблюдатели смогут перемещаться по участкам. Это, полагает Памфилова, "выведет на новый уровень всю систему общественного контроля над тем, как будут проходить выборы".

"Если партии и общественные наблюдатели хорошо поработают вместе с нами - а мы готовы их обучать, то тогда возможностей для фальсификаций практически не будет", - сказала Памфилова журналистам в Совете Федерации. Она отметила, что законодатели и ЦИК внесли свой вклад в облегчение наблюдения за выборами, теперь очень важно, "чтобы и партии, и общество отнеслись к этому серьезно и проявили определенную активность".

"Если хотят, чтобы выборы были честными, значит, в этом надо участвовать, а не заниматься демагогией и болтовней, не принимая участия и потом просто давая оценки не на основе своего сбора фактов, мнения и опыта, а просто так", - подчеркнула она.

Ранее Совфед одобрил пакет поправок в избирательное законодательство, отменяющих, в частности, открепительные удостоверения на выборах и дающих возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. Он был подготовлен главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом и его коллегой Анатолием Широковым.

Согласно документу, гражданин может быть включен в список избирателей, заблаговременно подав заявление по месту пребывания в порядке, установленном ЦИК. Сделать это можно не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 14:00 субботы накануне выборов. Также закон упрощает требования к подписным листам, упрощает доступ наблюдателей на участки на президентских выборах и корректирует дату проведения президентских выборов в случае попадания дня голосования на праздничные дни.