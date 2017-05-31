Захарова: манипуляции историческими фактами не помогут Украине в реформировании страны

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Манипуляции историческими фактами не помогут Украине в осуществлении реформирования государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Совершенно невозможно понять демонтаж общей истории, которым сейчас занимается политический истеблишмент на Украине, - сказала она. - Это именно демонтаж общей истории, вычленение отдельных персоналий, отдельных фактов из истории общей не только с Россией, но и с другими ныне суверенными государствами, ранее входившими в состав различных государственных формирований".

Захарова добавила, что такие действия Киева можно объяснить проводимой в стране националистической идеологией. "Но далеко на этом не уехать... Реформировать призваны реформы в сфере культуры, образования, науки. А манипуляции историческими фактами ни к какому настоящему реформированию не приведут, - подчеркнула она. - При этом мы прекрасно понимаем, что эта зараза не распространится на все общество, на всю Украину. Есть политические движения, общественные организации, неправительственные организации, граждане, которые отдают себе отчет в том, что это пагубная история и мракобесие".