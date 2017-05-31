МИД: обвинения Польши специалистов РФ, расследовавших катастрофу 2010 года, некорректны

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала некорректными обвинения Польши в адрес российских специалистов, занимавшихся расследованием авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году.
"Я видела сообщения СМИ о том, что польские власти проводят эксгумацию тел жертв катастрофы президентского самолета под Смоленском, - сказала Захарова. - Видела сообщения на грани спекуляций относительно преступных ошибок при опознании останков якобы по вине российской стороны".
По ее словам, крушение польского лайнера, в составе которого находилось польское руководство стало для России настоящим потрясением.
"К ее расследованию были привлечены лучшие специалисты, которым пришлось работать в экстремальных условиях, - отметила дипломат. - С польскими коллегами было налажено тесное взаимодействие, и на тот момент никаких проблем не возникало. Вы все помните степень открытости, которую проявила в этом вопросе Москва".
"Останки жертв смоленской трагедии находились в России считанные дни, их идентификацией занимались чиновники из Польши и родственники погибших, - напомнила Захарова. - Сама передача тел проходила с соблюдением всех правил и их формальностей, к последующим процедурам, которые осуществлялись уже на территории Польши, российские компетентные органы не имели никакого отношения".
"Поэтому мы считаем абсолютно надуманными и некорректными обвинения в адрес российский специалистов, которые в трудную минуту честно выполнили свой профессиональный долг", - подчеркнула дипломат.