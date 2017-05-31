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Памфилова: членов ЦИК не пугает возможность включения в санкционные списки

Политика
31 мая, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

ЦИК рекомендовал избиркому Севастополя избрать председателем комиссии Александра Петухова, являющегося, по словам Памфиловой, "кандидатом в санкционный список"

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что никого из членов комиссии не пугает перспектива быть включенным в санкционные списки других стран.

Ранее ЦИК рекомендовал избиркому Севастополя избрать председателем комиссии бывшего первого заместителя постоянного представителя Республики Коми при президенте РФ Александра Петухова, который долгое время работал в аппарате Центризбиркома. Памфилова отметила, что Петухов помогал избиркому Севастополя наладить работу в рамках российского законодательства, после того как Крым и Севастополь вошли в состав России.

"Александр Юрьевич в Севастополе неслучайный человек, в самое непростое время помогал и оказывал содействие комиссии. Думаю, что он прекрасно понимает, что он кандидат в санкционный список, но его это не останавливает, как не останавливает никого из нас, тех, кто работает на страну", - сказала Памфилова.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия
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