Памфилова: членов ЦИК не пугает возможность включения в санкционные списки

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что никого из членов комиссии не пугает перспектива быть включенным в санкционные списки других стран.

Ранее ЦИК рекомендовал избиркому Севастополя избрать председателем комиссии бывшего первого заместителя постоянного представителя Республики Коми при президенте РФ Александра Петухова, который долгое время работал в аппарате Центризбиркома. Памфилова отметила, что Петухов помогал избиркому Севастополя наладить работу в рамках российского законодательства, после того как Крым и Севастополь вошли в состав России.

"Александр Юрьевич в Севастополе неслучайный человек, в самое непростое время помогал и оказывал содействие комиссии. Думаю, что он прекрасно понимает, что он кандидат в санкционный список, но его это не останавливает, как не останавливает никого из нас, тех, кто работает на страну", - сказала Памфилова.