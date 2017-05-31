Памфилова: членов ЦИК не пугает возможность включения в санкционные списки

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Памфилова: членов ЦИК не пугает возможность включения в санкционные спискиПолитика 31 мая, 13:43
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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что никого из членов комиссии не пугает перспектива быть включенным в санкционные списки других стран.
Ранее ЦИК рекомендовал избиркому Севастополя избрать председателем комиссии бывшего первого заместителя постоянного представителя Республики Коми при президенте РФ Александра Петухова, который долгое время работал в аппарате Центризбиркома. Памфилова отметила, что Петухов помогал избиркому Севастополя наладить работу в рамках российского законодательства, после того как Крым и Севастополь вошли в состав России.
"Александр Юрьевич в Севастополе неслучайный человек, в самое непростое время помогал и оказывал содействие комиссии. Думаю, что он прекрасно понимает, что он кандидат в санкционный список, но его это не останавливает, как не останавливает никого из нас, тех, кто работает на страну", - сказала Памфилова.