Песков не стал комментировать сообщения о запрете на въезд в РФ премьеру Черногории

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментария сообщений о том, что премьер Черногории Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер черногорского парламента Иван Брайович, а также ряд черногорских политиков находятся в санкционном списке России, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к антироссийским санкциям.

"Не комментирую этот вопрос", - сказал он журналистам.

Ранее о санкциях, в частности о запрете на въезд в РФ указанным представителям Черногории сообщила онлайн-версия черногорской газеты Pobjeda со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел Черногории. Официального подтверждения этой информации пока нет. Россия в отличие от ЕС и США не публикует свои черные списки иностранцев, которым запрещен въезд на ее территорию. В Москве это объясняют защитой личных данных.

Задержание депутата в РФ

Ранее в понедельник министерство иностранных дел Черногории вручило ноту протеста послу Российской Федерации в Черногории Сергею Грицаю "в связи с задержанием" депутата Миодрага Вуковича в московском аэропорту Домодедово. Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Черногории, черногорский депутат Миодраг Вукович не был допущен на территорию России, поскольку находится в санкционном списке РФ, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц.

В мае 2014 года Черногория вслед за странами - членами Евросоюза ввела санкции против России, а затем неоднократно их продлевала. Скупщина Черногории, несмотря на народные протесты, 28 апреля проголосовала за вступление страны в НАТО, руководство Черногории провело непопулярное в народе решение через парламент, отказавшись от референдума. Черногория официально станет членом военно-политического блока 5 июня, когда состоится передача США, как хранителю Североатлантического договора, ратифицированного всеми странами НАТО протокола о вступлении этой страны.