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Песков не считает нужным комментировать высказывания своей дочери Елизаветы в соцсетях

Политика
31 мая, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Елизавета "взрослая женщина, может сама участвовать в дискуссиях, которые сейчас ведутся"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает нужным комментировать высказывания своей 19-летней дочери Елизаветы в социальных сетях.

"Я бы не хотел это обсуждать, это моя дочь, я как отец с дочерью общаюсь, и я не думаю, что это кого-то касается", - сказал представитель Кремля журналистам. Он пояснил, что Елизавета "взрослая женщина, может сама участвовать в дискуссиях, которые сейчас ведутся". Песков добавил, что его дочь, обучающаяся во Франции, была в Москве "пару дней назад".

Елизавета Пескова написала в своем Instagram, что поддерживает программу реновации в российской столице, но не верит в пешеходную Москву из-за больших размеров города и погоды в нем.

На просьбу журналистов высказать свою позицию по поводу реновации, Песков напомнил, что эту "идею презентовал Сергей Семенович Собянин (мэр Москвы) президенту (России Владимиру Путину), сам проект действительно получил позитивную оценку, потому что эта инициатива московской мэрии очень нужна, нужна объективно". Пресс-секретарь главы государства также обратил внимание на то, что "президент акцентировал (внимание) на необходимости соблюдения прав всех москвичей и учете интересов при соответствующих законодательных поправках".

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