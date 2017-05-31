Песков: раздувание русофобии в США имеет негативные последствия для отношений двух стран

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Раздувание русофобских отношений в США может иметь негативные последствия для отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим попытки всяческих нападок на нашего посла, что абсолютно неприемлемо, мы видим линию на раздувание и поддерживание в истеричном состоянии русофобских настроений и считаем, что это может и уже имеет очень негативное воздействие в целом на атмосферу наших двусторонних отношений", - сказал он.

При этом, по его словам, в Кремле не считают, что основной причиной сложных отношений РФ и США является отношение американской демократической партии к Москве.

"Нет, не считаем. Президент четко говорил, что проблема заключается в том, что некоторые политические силы пытаются камуфлировать причины собственного поражения и неудач русофобскими припадками", - заявил Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин в интервью Le Figaro заявил, что отношения России и США будут иметь шанс к улучшению, когда в Вашингтоне перестанут использовать антироссийскую риторику во внутриполитической борьбе.

"Она (сложная внутриполитическая ситуация в США) опирается на желание тех, кто проиграл выборы в Соединенных Штатах, хоть как-то поправить дела за счет антироссийских выпадов, за счет обвинения России во вмешательстве", - считает Путин. "Людям, которые проиграли выборы, никак не хочется признать, что они их действительно проиграли, что тот, кто выиграл, оказался ближе к народу, он лучше понял, чего хотят люди, простые избиратели", - отметил он.

"Вот это признать никак не хочется. Хочется себе объяснить и другим доказать, что их политика была правильная, они все делали хорошо, но кто-то со стороны их обманул и объегорил. Но это не так, они просто проиграли и должны это признать", - убежден президент РФ.

"Вот тогда, когда это произойдет, я думаю, будет проще нам работать", - полагает Путин. "Но то, что это делается с помощью антироссийских инструментов, это очень плохо, это вносит диссонанс в международные дела", - добавил он.