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Лавров: теракт в Афганистане - сигнал о необходимости отказаться от двойных стандартов

Политика
31 мая, 14:56 UTC+3 МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Глава МИД РФ считает, что следует отказаться от попыток использовать происходящее вокруг исламской республики в геополитических играх

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Теракт в дипломатическом квартале Кабула - это еще один звонок, который сигнализирует о необходимости отказаться от двойных стандартов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Жуткий теракт, - сказал министр. - Это еще один зловещий звонок, который сигнализирует о необходимости отказаться от двойных стандартов, наладить наконец полноценную координацию с участием всех без исключения внешних игроков, поддержку афганского правительства в борьбе с терроризмом, а также отказаться от попыток использовать все, что происходит вокруг Афганистана, в геополитических играх".

"Все это очень печально сказывается на судьбе афганского народа и на усилиях по преодолению нынешнего глубокого кризиса", - указал глава МИД России.

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© REUTERS/Omar Sobhani

СМИ: в Кабуле при взрыве в посольском квартале погибли десятки человек

Что происходит в небе?

По его словам, после последних событий в Афганистане еще более актуальным становится вопрос о том, что происходит в небе над этой страной, которое полностью контролируют американцы и их натовские коллеги.

"Пару дней назад афганские парламентарии потребовали объяснений по поводу фактов, связанных с полетами вертолетов без опознавательных знаков в районы, контролируемые экстремистами, - обратил внимание министр. - Есть свидетельства того, что эти вертолеты сбрасывали что-то на эти территории, некоторые вертолеты приземлялись".

"Конечно, это все вызывает вопросы, - отметил Лавров. - Если это очередная попытка использовать экстремистов в качестве временных союзников для того, чтобы достичь каких-то целей, то это абсолютно близорукая тактика, которая уже неоднократно применялась в том же самом Афганистане, и затем в Ираке, и затем в других местах. И она привела только к созданию мощных террористических группировок".

Лавров подчеркнул, что все, кто хочет искренне помочь афганскому народу преодолеть нынешний тяжелейший период должны работать без скрытой повестки дня. "Надеемся, что когда афганская политика Вашингтона уже будет сформирована, она в полной мере будет учитывать те обстоятельства, о которых я упомянул и которые негативно сказываются на интересах становления мира и стабильности в Афганистане", - заключил министр.

Теракт в Кабуле

Взрыв произошел 31 мая в 08:30 по местному времени (07:00 мск) в дипломатическом квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан вблизи от посольства ФРГ, там же расположены посольства Японии, Ирана и Индии, а также ряда других государств.

Министерство здравоохранения республики подтвердило на настоящий момент гибель 90 человек, еще 380 пострадали. Как утверждают медики, число жертв может вырасти, пострадавшие доставлены в больницы города, многие - в тяжелом состоянии, среди них есть женщины и дети.

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Теракт в посольском квартале Кабула
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