СФ утвердил закон, обязывающий депутатов уведомлять о встречах с избирателями на митингах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, который обязывает депутатов всех уровней уведомлять органы власти о встречах с избирателями, если они проводятся в формате публичных мероприятий - митингов, шествий и демонстраций.

Закон предусматривает, что проведение встреч депутата Госдумы с избирателями в форме публичных мероприятий "осуществляется в соответствии с законодательством РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Это предполагает подачу соответствующего уведомления в органы власти. При этом согласовываются время и место проведения акции.

Срок подачи такого уведомления для депутатов будет сокращенным по сравнению со стандартной организацией публичных мероприятий. В настоящее время направлять уведомление о проведении публичного мероприятия нужно не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до дня его проведения. Для депутатов этот срок составит пять дней.

В законе также прописывается, что встречи депутатов с избирателями проводятся "в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи". Уведомление органов исполнительной власти субъекта РФ или органов местного самоуправления о таких встречах с избирателями не требуется.

Как ранее пояснила автор законопроекта, депутат от фракции "Единая Россия" Ирина Белых, в настоящий момент наиболее распространенной формой прямой работы депутатов с избирателями является собрание, которое можно организовать свободно в любое время в специально отведенном или приспособленном для этого месте. По ее словам, в этих случаях по-прежнему специально уведомлять власти будет не нужно. Однако проведение встреч депутатов с избирателями в иных формах, например в виде демонстрации, шествия, автопробега или митинга, по ее мнению, требует обязательного дополнительного правового регулирования и должно проводиться в соответствии с законодательством о публичных мероприятиях, то есть с уведомлением и при согласовании властей.