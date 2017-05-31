Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СФ утвердил закон, обязывающий депутатов уведомлять о встречах с избирателями на митингах

Политика
31 мая, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Закон предполагает не только подачу соответствующего уведомления в органы власти, но и согласование времени и места проведения акции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, который обязывает депутатов всех уровней уведомлять органы власти о встречах с избирателями, если они проводятся в формате публичных мероприятий - митингов, шествий и демонстраций.

Закон предусматривает, что проведение встреч депутата Госдумы с избирателями в форме публичных мероприятий "осуществляется в соответствии с законодательством РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Это предполагает подачу соответствующего уведомления в органы власти. При этом согласовываются время и место проведения акции.

Срок подачи такого уведомления для депутатов будет сокращенным по сравнению со стандартной организацией публичных мероприятий. В настоящее время направлять уведомление о проведении публичного мероприятия нужно не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до дня его проведения. Для депутатов этот срок составит пять дней.

В законе также прописывается, что встречи депутатов с избирателями проводятся "в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи". Уведомление органов исполнительной власти субъекта РФ или органов местного самоуправления о таких встречах с избирателями не требуется.

Как ранее пояснила автор законопроекта, депутат от фракции "Единая Россия" Ирина Белых, в настоящий момент наиболее распространенной формой прямой работы депутатов с избирателями является собрание, которое можно организовать свободно в любое время в специально отведенном или приспособленном для этого месте. По ее словам, в этих случаях по-прежнему специально уведомлять власти будет не нужно. Однако проведение встреч депутатов с избирателями в иных формах, например в виде демонстрации, шествия, автопробега или митинга, по ее мнению, требует обязательного дополнительного правового регулирования и должно проводиться в соответствии с законодательством о публичных мероприятиях, то есть с уведомлением и при согласовании властей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
2
МЧС Подмосковья предупреждает о шквалистом ветре в регионе
3
Суд вынесет решение по иску Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
4
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве
5
В доме Джона Леннона в Ливерпуле совершено убийство троих человек
6
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама