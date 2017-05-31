Минюст предоставит ЕСПЧ дополнительные аргументы по делу "Навальный против России"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минюст России предоставит Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) дополнительные сведения, подтверждающие обоснованность и законность мер, примененных к оппозиционеру Алексею Навальному во время его задержаний. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

29 мая коллегия Большой палаты ЕСПЧ согласилась принять запрос Навального и российских властей о том, чтобы дело было передано на рассмотрение Большой палаты. "Министерство юстиции Российской Федерации положительно оценивает решение о передаче указанных жалоб на пересмотр, поскольку оно принято в рамках ходатайства, заявленного уполномоченным Российской Федерации при ЕСПЧ", - отметили в Минюсте, комментируя данное решение. Там подчеркнули, что в Большую палату ЕСПЧ в установленном порядке будет представлена "дополнительная правовая позиция российской стороны, подтверждающая законность и обоснованность примененных к заявителю мер и санкций".

2 февраля ЕСПЧ удовлетворил жалобу Навального на его задержания в 2012 и 2014 годах, усмотрев нарушения ряда прав на свободу и личную неприкосновенность. Семь задержаний Навального судьи назвали "необоснованным лишением свободы", посчитав, что "не было приведено никаких доводов в пользу их необходимости в данных обстоятельствах". Одновременно в ЕСПЧ сочли "несправедливыми судебные процессы по шести из семи делам об административных правонарушениях" в отношении Навального, поскольку суды не приняли во внимание показания свидетелей со стороны задержанного. ЕСПЧ обязал Россию в течение трех месяцев выплатить истцу компенсацию в €63 678, из которых €653 - в счет уплаты судебных издержек.

В Минюсте России тогда заявили, что доводы ЕСПЧ были сделаны в обход устоявшейся практики рассмотрения аналогичных дел без тщательного исследования всех обстоятельств. "Сомнительным" в Минюсте назвали и метод расчета суммы справедливой компенсации, который "демонстрирует необоснованное увеличение суммы по сравнению с аналогичными делами и жалобами на более серьезные нарушения конвенции".

Позже, в апреле Минюст РФ обжаловал решение ЕСПЧ, обязавшего Россию выплатить €63 тыс. Навальному. Как сообщили тогда в ведомстве, 26 апреля в Страсбургский суд было отправлено ходатайство властей Российской Федерации о передаче дела "Навальный против России" в Большую палату ЕСПЧ.