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Лавров: РФ продолжит оказывать экономическое содействие странам Африки

Политика
31 мая, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Глава МИД РФ заявил, что Москва подтверждает заинтересованность в активизации деятельности российского бизнеса в Африке

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия продолжит реализацию программы "долг в обмен на развитие" и применение режима наибольшего благоприятствования в торговле с африканскими странами. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на приеме по случаю Дня Африки.

"В сфере торгово-экономических связей существуют значительные возможности. Подтверждаем заинтересованность в активизации деятельности российского бизнеса на Африканском континенте, его подключение к реализации региональных проектов в сфере освоения минеральных ресурсов, энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, - сказал он. - Продолжим реализацию программы "долг в обмен на развитие", применение режима наибольшего благоприятствования в торговле".

"Будем и впредь оказывать гуманитарное содействие, в том числе по линии ООН и Группы двадцати, странам континента, которые стали жертвами конфликтов, природных и техногенных катастроф и пандемических заболеваний", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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