Член Высшего совета "Единой России" опроверг предположения о противоречиях в партии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Член бюро Высшего совета "Единой России" Юрий Шувалов опроверг предположения о каких- либо противоречиях в партии, заявив, что она "едина как никогда".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о проведении 2 июня Высшим советом партии, который возглавляет Борис Грызлов, форума "Что нас объединяет". Предполагается, что на нем будут обсуждаться планы стратегического развития страны, изложенные в документе "Общенациональный форсайт". Со ссылкой на неназванные источники издание утверждало, что в партии раскритиковали идеи, сформулированные в этом документе.

Шувалов подтвердил журналистам, что 2 июня под эгидой "Единой России" состоится общественный диалог "Что нас объединяет", в котором примут участие эксперты, гражданские активисты, представляющие "самый широкий спектр российского гражданского общества".

"Наша задача - консолидация гражданского общества вокруг линии президента РФ Владимира Путина", - подчеркнул Шувалов, пояснив, что "это, в свою очередь, предполагает, что должны быть представлены и услышаны позиции граждан по вопросам стратегического развития страны и ее безопасности". "Общество и государство должны находиться в режиме постоянного диалога", - заявил он, отметив, что "партия всемерно способствует этому, будучи единой сегодня как никогда". "Любые попытки найти в партии различные "крылья", внутрипартийные "фракции" обречены на провал", - заключил Шувалов.