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Лидеры "нормандской четверки" обсудят доклад миссии ОБСЕ

Политика
31 мая, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, ранее стороны договорились провести телефонный разговор по итогам доклада

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Лидеры "нормандской четверки" проведут телефонный разговор, в ходе которого будет обсужден доклад миссии ОБСЕ по Украине. Об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

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"Этот разговор должен быть проведен на фоне обобщенного доклада миссии ОБСЕ. Когда миссия предоставит такой доклад со своими соображениями и предложениями, то лидеры "четверки" могут этот доклад обсудить в ходе телефонного разговора", - сказал Ушаков.

Он отметил, что в ходе недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Париж была достигнута договоренность, что нормандский формат должен и дальше продолжать работать и к нему подключится новый президент Франции.

По словам Ушакова, президент Франции проинформировал Путина о своей заинтересованности "играть активную роль в ходе работы нормандского формата". Представитель Кремля отметил, что новый президент Франции намерен активизировать эту работу.

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