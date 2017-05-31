Лидеры "нормандской четверки" обсудят доклад миссии ОБСЕ

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Лидеры "нормандской четверки" проведут телефонный разговор, в ходе которого будет обсужден доклад миссии ОБСЕ по Украине. Об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"Этот разговор должен быть проведен на фоне обобщенного доклада миссии ОБСЕ. Когда миссия предоставит такой доклад со своими соображениями и предложениями, то лидеры "четверки" могут этот доклад обсудить в ходе телефонного разговора", - сказал Ушаков.
Он отметил, что в ходе недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Париж была достигнута договоренность, что нормандский формат должен и дальше продолжать работать и к нему подключится новый президент Франции.
По словам Ушакова, президент Франции проинформировал Путина о своей заинтересованности "играть активную роль в ходе работы нормандского формата". Представитель Кремля отметил, что новый президент Франции намерен активизировать эту работу.