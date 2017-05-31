Ушаков отметил первые практические итоги переговоров Путина и Макрона

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министерства иностранных дел России и Франции уже ведут контакты в развитие договоренностей, достигнутых президентами двух стран на недавней встрече в Версале. Об этом рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Уже идут некоторые импульсы в развитие договоренностей, которые были достигнуты в Версале (29 мая на переговорах президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона)", - сообщил он. "В частности, по линии министерств иностранных дел - там уже министры договариваются о встрече", - уточнил Ушаков. "А в преддверии встречи министров должна состояться встреча на уровне помощников и экспертов, которые затронут вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию в Сирии", - добавил помощник президента РФ.