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Ушаков отметил первые практические итоги переговоров Путина и Макрона

Политика
31 мая, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

По словам помощника президента РФ, главы МИД двух стран уже договариваются о встрече, а в ее преддверии должны состояться переговоры на уровне помощников и экспертов

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министерства иностранных дел России и Франции уже ведут контакты в развитие договоренностей, достигнутых президентами двух стран на недавней встрече в Версале. Об этом рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Уже идут некоторые импульсы в развитие договоренностей, которые были достигнуты в Версале (29 мая на переговорах президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона)", - сообщил он. "В частности, по линии министерств иностранных дел - там уже министры договариваются о встрече", - уточнил Ушаков. "А в преддверии встречи министров должна состояться встреча на уровне помощников и экспертов, которые затронут вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию в Сирии", - добавил помощник президента РФ.

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Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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