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Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон грата

Политика
31 мая, 16:39 дата обновления: 31 мая, 17:08 UTC+3

Как заявили в МИД РФ, Москва рассчитывает, что Кишинев осознает контрпродуктивность своих действий в отношении России

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Здание Министерства иностранных дел РФ

Здание Министерства иностранных дел РФ

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пятерым сотрудникам посольства Молдавии в России в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева предписано покинуть РФ в трехдневный срок. Об этом сообщили в МИД России.

"Советник-посланник посольства Республики Молдова в Российской Федерации Николай Мыйня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены персонами нон грата, и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок", - отметили в дипведомстве.

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© Михаил Маркив/пресс-служба президента Украины/ТАСС

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Как заявили в ведомстве, Москва "выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия". 

Ранее 31 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Молдавия должна принять единое решение по российским дипломатам. "В республике ведутся ожесточенные внутриполитические дебаты относительного того, что происходит, - сказала она. - Кишиневу нужно определиться со своей позицией вне зависимости от того, где и какие подобные шаги принимаются. В ответ всегда предпринимаются адекватные, зеркальные и симметричные меры".

29 мая молдавское внешнеполитическое ведомство сообщило о том, что пятеро дипломатов посольства РФ в Кишиневе будут высланы из страны. В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон осудил данное решение правительства и подчеркнул, что оно направлено против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией.

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