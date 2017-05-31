РФ объявила персонами нон грата двух эстонских дипломатов

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия объявила персонами нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии генконсульства Катрин Канарик, дипломатам предписано покинуть территорию страны в пятидневный срок. Об этом заявили в МИД РФ.
Как сообщили в министерстве, "в связи с недружественной акцией властей Эстонии, объявившей нежелательными лицами двух российских дипломатов, 31 мая в МИД России был вызван посол Эстонской Республики в Москве Арти Хилпус".
"Главе эстонского диппредставительства вручена нота, в которой сообщается, что в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик, - подчеркнули в дипведомстве. - Указанным эстонским дипломатам предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок".
С российской стороны, продолжили в МИД, "вновь подчеркнуто, что продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях". "Вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне", - заявили в министерстве.
Ранее ТАСС со ссылкой на посла России в Эстонии Александра Петрова сообщал, что генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев покинут Эстонию по требованию местных властей до конца текущего месяца. 26 мая представитель МИД Эстонии Сандра Камилова сообщила ТАСС, что Казеннов и Сургаев будут высланы из Эстонии. Причины такого решения эстонская сторона назвать отказалась.
Пресс-атташе посольства РФ в республике Денис Мосюков сообщил корреспондену ТАСС, что российские дипломаты, высылаемые из Эстонии по требованию местных властей, покинут страну до конца дня. "Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казеннов покинет Эстонию до конца сегодняшнего дня. Консул Андрей Сургаев покинул Эстонию накануне", - сказал он.
Как сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова, эстонское внешнеполитическое ведомство уведомлено о решении российского МИД выслать двух эстонских дипломатов в качестве ответных мер. "Можем подтвердить, что два эстонских дипломата будут высланы из России", - сказала она.
Камилова не назвала имена высылаемых дипломатов, а также не сказала, в какой срок они покинут Россию, указав лишь, что оба они не являются сотрудниками посольства Эстонии в Москве.