Посол РФ: визит Путина во Францию дал новый старт российско-французским отношениям

ПАРИЖ, 31 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Визит президента России Владимира Путина во Францию дал новый старт в развитии российско-французских отношений. Об этом заявил посол РФ во Франции Александр Орлов на открытии в Российском духовно-культурном центре в Париже шахматного турнира на кубок Петра Великого, в котором приняли участие мэры французских городов и депутаты Госдумы РФ.

По словам Орлова, "состязание проходит спустя два дня после исторического визита президента Путина, который побывал во Франции по приглашению главы Пятой республики Эмманюэля Макрона". "Я могу с уверенностью сказать, что этот визит дал новое начало нашим отношениям", - сказал российский посол.

Дипломат напомнил, что "среди тем, которые обсуждали президенты России и Франции, были, в том числе, отношения между народами". "Гражданское общество играет важную роль в построении диалога между государствами, и идея создать форум гражданского общества, озвученная Макроном, была поддержана главой российского государства", - подчеркнул Орлов. "Я думаю, что сегодняшняя встреча мэров французских городов и российских законотворцев - это один из шагов на пути создания диалога между гражданским обществом наших стран", - сказал дипломат.

С этим согласился депутат Госдумы, двенадцатый чемпион мира по шахматам, вице-президент Российской шахматной федерации (РШФ) Анатолий Карпов, который возглавил российскую делегацию на парижском турнире. "Начинается новый этап в отношениях России и Франции. Особенно это символично в свете того, что 300 лет назад Петр Первый совершил свое большое путешествие в Европу. Это важная дата, которую отмечают наши страны", - сказал Карпов.

Особую роль визита Путина во Францию отметил и президент Французской шахматной федерации Башар Куатли. "Я рад тому, что франко-российский диалог развивается благодаря, в том числе, Российскому духовно-культурному центру, который вносит особый вклад в укрепление отношений между странами, - сказал он. - Большой импульс развитию отношений дает и встреча в Версале". "Это особый год, который проходит под знаком трехсотлетия дипломатических отношений между нашими государствами", - сказал Куатли.

Путин посетил Францию 29 мая. В рамках визита президент провел встречу с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. После переговоров лидеры двух стран дали совместную пресс- конференцию, а затем осмотрели в королевском дворце большую выставку, приуроченную к 300-летию поездки во Францию Петра Первого. В завершение поездки Путин посетил открытый в октябре прошлого года Российский духовно-культурный центр.