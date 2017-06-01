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Единоросс предложил дать избирателям возможность отзывать региональных и местных депутатов

Политика
1 июня, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Виктор Федоров предлагает в случае получения парламентарием оценки "неудовлетворительно" в течение нескольких лет, отказывать в выдвижении такому кандидату

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Механизм отзыва региональных и муниципальных депутатов, которые утратили связь с избирателями и не исполняют свои обязанности, дискредитируя таким образом свою партию, предлагает разработать член "Единой России" Виктор Федоров. Политик, возглавляющий комитет Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике, намерен направить свою инициативу руководству партии.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", Федоров ранее обращался к руководству единороссов с инициативой ввести процедуру оценки избирателями действующих региональных и муниципальных депутатов. В случае получения оценки "неудовлетворительно" в течение нескольких лет партия должна была бы отказать в выдвижении такому кандидату. Глава ЦИК "Единой России" Владимир Бурматов в своем ответе (копия есть у ТАСС) поблагодарил регионального парламентария за "активную партийную работу", но отметил, что и существующие механизмы общественного контроля деятельности депутатов "являются достаточно действенными".

Федоров считает актуальным "введение отчетности депутатского корпуса перед избирателями" с учетом приближающихся региональных выборов в РФ. "Актуальность данной темы вызвана тем, что, к сожалению, нередки случаи исчезновения депутатов из поля зрения избирателей после их избрания в парламент", - сказал он ТАСС. Политик отметил, что это касается как регионального, так и местного уровней.

"И в этом случае надо прийти к тому, чтобы население могло таких народных избранников отзывать. Причем прийти к этому на законодательном уровне", - считает Федоров. В этом контексте он высказал мнение, что, например, закон о статусе народного депутата Республики Саха (Якутия) уже "немного устарел: некоторые нормы не соответствуют веяниям времени".

В качестве первого шага глава комитета регионального парламента предлагает установить отчетность парламентариев перед избирателями, которая будет носить рекомендательный характер.

"Данная мера позволит держать депутатов в тонусе во время всего срока полномочий, а не только в период избирательной кампании, - пояснил он. - Кроме того, необходимость регулярного общения с избирателями, выполнения их наказов, умение слушать и слышать население позволит быть ближе к людям". "Впоследствии шаг за шагом, совместными усилиями мы сможем прийти к выработке механизма отзыва депутатов, которые не выполняют свои прямые обязанности перед избирателями", - полагает Федоров.

"Во избежание кривотолков" единоросс подчеркнул, что данная мера нацелена на "повышение контроля за депутатами именно со стороны населения, а не на устранение неугодных депутатов по политическим соображениям".

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