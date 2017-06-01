Песков переадресовал вопрос о дипсобственности РФ в США к МИД РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать намерение США вернуть российскую дипломатическую собственность без сохранения принципа неприкосновенности.

"Я переадресовываю вас в Министерство иностранных дел с этим вопросом", - ответил представитель Кремля на просьбу уточнить, устроит ли Москву такой вариант.

Администрация президента США Дональда Трампа, как сообщила газета The Washington Post склоняется к возобновлению доступа россиян к загородным комплексам российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. При этом США могут "рассмотреть возможность ограничения на действия на этих объектах россиян", в том числе лишение собственности "дипломатической неприкосновенности, которой прежде она обладала".

Как ранее говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия пока ждет возвращения дипсобственности, проявляет терпение, но готова на ответные меры.