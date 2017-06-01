Песков переадресовал вопрос о дипсобственности РФ в США к МИД РФ

Бокарев: "Трансмашхолдинг" может приобрести 50% венгерской DunakesziТранспорт 1 июня, 13:02
Минобороны опубликовало видео ко Дню создания военно-транспортной авиации РоссииАрмия и ОПК 1 июня, 13:00
Путин предложил поговорить с главами мировых информагентств "на свежую голову"Общество 1 июня, 13:00
Орнелла Мути войдет в жюри Московского кинофестиваляКультура 1 июня, 12:48
Резкое потепление до 27 градусов ожидается в Москве в начале следующей неделиМосква 1 июня, 12:43
Корпорация УВЗ впервые представила колесный экскаватор на выставке СТТ 2017Новости партнеров 1 июня, 12:41
Роскомнадзор не заинтересован в блокировке TelegramЭкономика и бизнес 1 июня, 12:40
На ПМЭФ объявили начало голосования за лучшие концепции туристического бренда РоссииОбщество 1 июня, 12:37
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагоратьОбщество 1 июня, 12:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать намерение США вернуть российскую дипломатическую собственность без сохранения принципа неприкосновенности.
"Я переадресовываю вас в Министерство иностранных дел с этим вопросом", - ответил представитель Кремля на просьбу уточнить, устроит ли Москву такой вариант.
Администрация президента США Дональда Трампа, как сообщила газета The Washington Post склоняется к возобновлению доступа россиян к загородным комплексам российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. При этом США могут "рассмотреть возможность ограничения на действия на этих объектах россиян", в том числе лишение собственности "дипломатической неприкосновенности, которой прежде она обладала".
Как ранее говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия пока ждет возвращения дипсобственности, проявляет терпение, но готова на ответные меры.