Небензя: говорить о влиянии высылки дипломатов РФ на перспективы Молдавии в ЕврАзЭС рано

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Пока рано говорить о том, скажется ли высылка российских дипломатов из Молдавии на получении страной статуса наблюдателя в ЕврАзЭС.

Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя.

"Давайте посмотрим, - сказал он. - Произошедшее имеет отношение, прежде всего, к внутриполитической ситуации в Молдавии. Как это скажется на получении Молдавией статуса наблюдателя, пока комментировать невозможно".

"Эта тема (получения Молдавией статуса наблюдателя в ЕврАзЭС - прим. ТАСС) еще только в первый раз обсуждалась в Бишкеке, не разработаны критерии получения статуса наблюдателя, - добавил дипломат. - Мы этим сейчас занимаемся. Когда это произойдет, тогда и будем обсуждать".

Ранее правительство Молдавии приняло решение о высылке из страны пятерых российских дипломатов. Россия в ответ объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Молдавии в Москве.

Небензя также отметил, что страны, входящие в ЕврАзЭС, ведут работу по унификации сотрудничества с Сербией. "Мы сейчас с Сербией ведем переговоры в рамках ЕврАзЭС", - информировал высокопоставленный дипломат. "У нас есть с Сербией зоны свободной торговли, у остальных стран есть. Надо унифицировать этот процесс", - пояснил он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая в рамках бизнес-диалога "Россия - Сербия: Перспективы экономического сотрудничества", заявил, что рассчитывает осенью на заседании российско-сербской межправкомиссии обсудить с и.о. председателя правительства Сербии Ивицей Дачичем перспективы создания совместной особой экономической зоны, где будут сосредоточены российские высокотехнологичные предприятия.

О форуме

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.