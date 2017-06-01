Путин: полноформатное вступление Индии в ШОС состоится через неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Полноформатное вступление Индии в ШОС состоится через неделю, Москва всегда поддерживала это решение, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

"Через неделю мы зафиксируем полноформатное вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества, - заявил он, открывая встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в узком составе. - Этот процесс начался в 2015 году в России, в Уфе. Россия всегда поддерживала этот процесс и сопровождала его всячески".

Путин напомнил, что РФ и Индия в этом году отмечают 70-летие установления дипотношений. "За эти годы очень многое произошло, изменилось, но осталось самое главное в истории наших двусторонних отношений - это наши особые доверительные отношения между нашими странами и народами", - подчеркнул российский лидер. Он добавил, что рад встрече с Моди и возможности обсудить весь комплекс двусторонних отношений.

Глава государства выразил надежду, что Моди, который впервые посещает Санкт-Петербург, найдет время познакомиться с достопримечательностями северной столицы, в частности, Эрмитажем и коллекциями восточных рукописей Российской академии наук.