Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: полноформатное вступление Индии в ШОС состоится через неделю

Политика
1 июня, 14:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, июня. /ТАСС

Россия всегда поддерживала это решение, подчеркнул российский лидер

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Полноформатное вступление Индии в ШОС состоится через неделю, Москва всегда поддерживала это решение, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

"Через неделю мы зафиксируем полноформатное вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества, - заявил он, открывая встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в узком составе. - Этот процесс начался в 2015 году в России, в Уфе. Россия всегда поддерживала этот процесс и сопровождала его всячески".

Путин напомнил, что РФ и Индия в этом году отмечают 70-летие установления дипотношений. "За эти годы очень многое произошло, изменилось, но осталось самое главное в истории наших двусторонних отношений - это наши особые доверительные отношения между нашими странами и народами", - подчеркнул российский лидер. Он добавил, что рад встрече с Моди и возможности обсудить весь комплекс двусторонних отношений.

Глава государства выразил надежду, что Моди, который впервые посещает Санкт-Петербург, найдет время познакомиться с достопримечательностями северной столицы, в частности, Эрмитажем и коллекциями восточных рукописей Российской академии наук.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Моди, Нарендра Путин, Владимир Владимирович
Страны
Индия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми
2
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
3
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
4
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Резкое потепление до 27 градусов ожидается в Москве в начале следующей недели
Темы дня
Загрузка...
Реклама