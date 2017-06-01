Партия социалистов Молдавии намерена подписать соглашение с "Единой Россией"

КИШИНЕВ, 1 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), которая поддерживает президента Игоря Додона, подпишет 8 июня в Москве соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией". Об этом сообщает пресс-служба партии.

"С российской стороны, как ожидается, подпись под документом поставит лидер "Единой России", премьер Дмитрий Медведев. С молдавской - лидер социалистов, бывший премьер Молдавии Зинаида Гречаный. В рамках мероприятия пройдут консультации между делегациями по актуальной повестке двусторонних и международных отношений", - отмечается в сообщении.

Гречаный сменила на посту лидера ПСРМ Додона после его избрания президентом. По молдавским законам глава государства не может возглавлять какую-либо партию.

По данным опросов, социалисты возглавляют рейтинг популярности в Молдавии. Если бы в это воскресенье в Молдавии состоялись досрочные парламентские выборы, то ПСРМ одержала бы на них победу, получив 53,1% голосов избирателей от числа определившихся. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, которые были представлены накануне.