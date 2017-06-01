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Захарова посоветовала черногорцам выяснять информацию о запрете въезда в РФ в консульствах

Политика
1 июня, 15:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, июня. /ТАСС

По словам представителя МИД РФ, понять, имеется возможность въехать или нет, можно в ходе оформления визы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Граждане Черногории, желающие въехать в Россию, должны обратиться в консульские отделы для получения визы. Только так они смогут получить достоверную информацию о наличии или отсутствии запрета на въезд. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается Черногории, то много было сказано, были какие-то утечки - запрет на въезд, кому запрет на въезд... Тот, кто хочет въехать на территорию Российской Федерации, должен действовать по закону и обратиться в российские дипломатические представительства, а именно в консульства, с соответствующим заявлением. И затем в ходе оформления визы понять, имеется возможность въехать или нет, - сообщила она в эфире телеканала "Россия 24". - Никаких утечек, обсуждений и заявлений делать не надо, нужно прийти и начать оформлять въездные документы".

29 мая МИД Черногории вручило ноту протеста послу РФ Сергею Грицаю "в связи с задержанием" депутата Миодрага Вуковича в московском аэропорту Домодедово. Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Черногории, черногорский депутат Миодраг Вукович не был допущен на территорию России, поскольку находится в санкционном списке РФ, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц.

Во вторник черногорская газета "Победа" со ссылкой на источники в МИД Черногории, "близкие к российской дипломатии", сообщила, что в российском санкционном списке находятся также действующий премьер Черногории Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер черногорского парламента Иван Брайович и еще целый ряд черногорских политиков, в том числе 46 депутатов черногорского парламента, голосовавших за вступление в НАТО.

В мае 2014 года Черногория вслед за странами - членами Евросоюза ввела санкции против России, а затем неоднократно их продлевала. Скупщина Черногории, несмотря на народные протесты, 28 апреля проголосовала за вступление страны в НАТО, руководство республики провело непопулярное в народе решение через парламент, отказавшись от референдума. Многие депутаты во время заседания парламента 28 апреля в Цетине заявляли о своих "теплых чувствах к России", однако голосовали за вступление в Североатлантический альянс, объясняя свое решение "сложившейся ситуацией".

Россия, в отличие от ЕС и США, не публикует списки иностранцев, которым запрещен въезд на ее территорию. В Москве это объясняют защитой личных данных.

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Темы
Ситуация в Черногории
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
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