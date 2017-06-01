Путин похвалил свою службу безопасности в интервью Оливеру Стоуну

ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент России Владимир Путин доволен работой своей службы безопасности. Он подтвердил это в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта - серии бесед с российским лидером.

"Я делаю свою работу, а сотрудники (служб) безопасности делают свою, - сказал Путин. - До сих пор у них это все неплохо получалось".

Вопрос задавался в контексте темы покушений на лидеров. Стоун отметил, что, по имеющейся у него заслуживающей доверия информации, на российского лидера было по меньшей мере пять попыток покушения. Для сравнения режиссер сказал, что на Фиделя Кастро, с которым он также делал интервью, покушались "раз пятьдесят".

"Я с Кастро разговаривал на этот счет, - ответил Путин. - И он мне сказал: "Знаешь, почему я жив?" Я сказал: "Почему?" - "Потому, что я своей безопасностью всегда занимался лично".

Стоун спрашивал, доверяет ли президент России своей охране, и получил утвердительный ответ. На реплику режиссера о том, что организаторы покушений всегда стремятся внедриться прежде всего в охрану, Путин ответил: "Я знаю. У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет".

На просьбу уточнить, что суждено самому президенту РФ, Путин сказал: "Одному Господу известны наши судьбы, и ваша, и моя". Стоун сказал, что хотел бы умереть в собственной постели. Российский лидер ему ответил: "Когда-нибудь с каждым из нас это произойдет. Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни".

Интервью Путина Оливеру Стоуну будет показано в виде документального фильма, который покажут в период с 12 по 15 июня.