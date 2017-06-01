Разговор лидеров "нормандской четверки" состоится до саммита "Большой двадцатки"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" (РФ, Германия, Франция и Украина) состоится до их возможной встречи. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Нормандская четверка" - сначала телефонный разговор будет", - заявил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли провести встречу лидеров четырех стран на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, намеченного на 7-8 июля.
Накануне Ушаков сообщал, что достигнута договоренность о проведении лидерами "нормандской четверки" телефонного разговора, в ходе которого будет обсужден доклад миссии ОБСЕ по Украине. По его словам, во время недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Париж была достигнута договоренность, что нормандский формат должен и дальше продолжать работать, и к нему подключится новый президент Франции.
Предыдущая встреча лидеров в нормандском формате состоялась в Берлине в октябре прошлого года.