Минюст разработал поправки об одномандатниках после решения КС по делу Партии пенсионеров

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок к законам о выборах депутатов Госдумы и об основных гарантиях избирательных прав, позволяющих избиркомам, если партия выдвинула в одномандатном округе двух и более кандидатов, снимать с выборов только этих участников выборов, а не весь список одномандатников.

Соответствующие поправки вносятся во исполнение решения Конституционного суда, признавшего неправомерным отстранение от выборов в Госдуму в 2016 году всех одномандатников от Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС, теперь Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

Предлагается внести в закон "О выборах депутатов Госдумы" изменение, "установив, что в случае выдвижения политической партией в одномандатном избирательном округе двух и более кандидатов Центральная избирательная комиссия Российской Федерации исключает всех кандидатов, выдвинутых в данном округе, из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до его заверения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на портале правовой информации.

Аналогичные изменения предлагается внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав граждан".

В апреле КС признал не соответствующей Конституции России норму, позволяющую Центризбиркому снимать с выборов весь список одномандатников партии из-за нарушения правила "один округ - один кандидат". Нормы оспаривали адвокат Игорь Трунов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, на сентябрьских выборах в Госдуму баллотировавшиеся в списке РППС. В нем оказалось 169 кандидатов, выдвинутых в 166 округах, в то время как закон разрешает выдвигать в округе не более одного кандидата. После этого ЦИК снял с выборов весь список одномандатников.